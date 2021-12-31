Посол РФ в США заявил о срочной необходимости восстановить равную безопасность

Россия и НАТО должны предпринять срочные действия для восстановления равной безопасности. Такое заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов в четверг, 30 декабря.

«Необходимы срочные действия. Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен», — написал он в статье для журнала Foreign Policy.

Антонов полагает, что добиться этого можно только путем долгосрочных гарантий. Он также назвал сближение Украины и альянса — угрозой для РФ.

«Ни у кого не должно быть сомнений в решимости РФ защищать свою безопасность», — заявил российский посол.

Он отметил, что предложенные Москвой гарантии безопасности не ущемляют интересы США и их союзников и напомнил, что Россия давно и последовательно выступает за разрядку напряженности в Европе.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.