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Гинцбург разрешил недавно привившимся от COVID-19 бокал шампанского

Гинцбург: бокал шампанского в новогоднюю ночь не ухудшит выработку антител после прививки
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Бокал шампанского на Новый год существенно не отразится на выработке антител к COVID-19 у недавно сделавших прививку. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам, не помешают», — приводит его слова ТАСС.

Однако он подчеркнул, что злоупотребление алкоголем отрицательно влияет на иммунную систему, угнетая работу иммунных клеток и сужая сосуды.

«В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом», — заключил Гинцбург.

Ранее, 28 декабря, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова вирусолог Максим Скулачев призвал отложить до окончания пандемии традицию выпивать алкоголь в новогодние праздники. По его словам, особенно это касается тех, кто перенес коронавирус. Он пояснил, что после перенесенной болезни у «хорошего русского застолья» могут быть неприятные последствия.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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