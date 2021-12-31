Депутат ГД прокомментировал разговор Путина и Байдена

Разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена дал понять, что «всё идет по договоренности». Такое мнение озвучил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев в пятницу, 31 декабря.

«Этот разговор очень серьезный, как метроном, потому что придает очень серьезный рейтинг. Это позволяет уверенно разговаривать сторонам на этих переговорах, потому что лидеры в принципе обо всем сказали. Они оба ждут конкретных результатов», — рассказал он «РИА Новости».

Шхагошев подчеркнул, что главный приоритет в предстоящих переговорах России и США — это конкретные результаты.

«Дипломатические струны очень натянуты, и очень важно, чтобы они не порвались раньше времени, потому что очень много разговоров сегодня вокруг предстоящих переговоров. Лидеры США и РФ дали понять, что всё идет по договоренности... В смысле желания о реальных переговорах ничего не изменилось», — добавил он.

Парламентарий обратил внимание, что заинтересованность обеих сторон в этих переговорах очевидна, видно также проявление взаимной воли, и всё это можно охарактеризовать как некий слом в устоявшейся международной политике.

В этом плане, добавил депутат, российскому лидеру легче, так как у Байдена «меньше сторонников среди государственных институтов», к тому же его рейтинг падает.

«Поэтому это придает, с одной стороны, преимущество нам, но общему процессу, учитывая уже проблему США, покажут уже разговоры 10, 12 и 13 января», — заключил Адальби Шхагошев.

Ранее этим же днем, 31 декабря, американский лидер заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в диалоге с РФ по стратегической стабильности, в работе Совета Россия-НАТО и контактах по линии ОБСЕ. Он добавил, что в прогресс в этом вопросе может быть достигнут только «в атмосфере десэкалации, а не эскалации».

Байден также добавил, что Россия и США несут ответственность за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Он отметил, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.