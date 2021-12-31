CNN раскрыл главу делегации США на переговорах по гарантиям безопасности РФ
Делегацию Соединенных Штатов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности возглавит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько источников, знакомых с этим вопросом.
По их информации, ожидается, что лидеры обеих стран не будут участвовать в переговорах. Отмечается, что российскую делегацию, вероятно, возглавит заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Кроме того, в составе американской делегации также будут представители Пентагона и Совета национальной безопасности.
Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, президенты России и США договорились, что что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).
Ожидается, Россию в на переговорах с ОБСЕ будет представлять постпред при организации Александр Лукашевич.
Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия—США переговоров в начале декабря.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).