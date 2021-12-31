Байден заверил в заинтересованности в диалоге с РФ

Соединенные Штаты заинтересованы в диалоге с РФ по стратегической стабильности, в работе Совета Россия-НАТО и контактах по линии ОБСЕ. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря.

«Президент Байден также выразил поддержку дипломатии — в начале следующего года двустороннему диалогу по стратегической стабильности, с НАТО — посредством Совета НАТО-Россия, а также в ОБСЕ», — сообщили в Белом доме.

Байден добавил, что прогресс в этом вопросе может быть достигнут только «в атмосфере деэскалации, а не эскалации».

Ранее этим же днем, 31 декабря, американский лидер заявил, что Россия и Соединенные Штаты несут ответственность за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Он отметил, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).