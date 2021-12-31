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Байден заявил о решительном ответе Запада в случае «вторжения» РФ на Украину

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что американская администрация и их союзники готовы к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в письменном заявлении.

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«Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности с Украиной. Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия в дальнейшем вторгнется на Украину», — отметила она.

По ее словам, глава Белого дома Байден подчеркнул, что только деэскалация сможет способствовать серьезному прогрессу на переговорах.

Кроме того, американский лидер, указала Псаки, выразил поддержку дипломатическим усилиям в рамках диалога по стратегической стабильности, а также по линии Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.

«Президент Байден подчеркнул, что осязаемый прогресс в рамках этого диалога может иметь место только в условиях деэскалации, а не эскалации», — указала пресс-секретарь.

31 декабря помощник президент РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров Байден заявил об отсутствии у США планов размещать наступательные вооружения на Украине. Кроме того, дипломат отметил, что, по словам Путина, для Москвы важны переговоры, но главное — нужен результат, и она будет его добиваться в виде обеспечения гарантированной безопасности России. Глава российского государства также подчеркнул, что в сложной ситуация Москва будет вести себя так, как вел бы себя Вашингтон, если бы наступательные вооружения были размещены возле границ США.

Cостоявшиеся телефонные переговоры президентов России и США предваряют очную встречу двух лидеров, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Эта беседа стала логическим продолжением проведенных в режиме видеоконференции Россия—США переговоров в начале декабря.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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