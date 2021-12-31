Платье помощницы экс-замминистра Украины после скандала продали на аукционе

Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Кристины Тишкун продали на аукционе за $1 тыс. Об этом сообщил организатор аукциона, телеведущий Артем Никифоров.

«Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион… Аукцион завершен. Победитель — Евгений Лосовский со ставкой в $1 тыс. (27 224 гривен). Евгений согласился направить средства херсонской клинической больнице им. Е. Е. Карабелеша», — написал Никифоров на своей странице в Facebook в среду, 29 декабря.

От себя телеведущий добавил еще 10 тыс. гривен ($368) в связи с тем, что врачи этой больницы спасли его 80-летнюю заразившуюся ковидом бабушку.

Ранее Тишкун опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с заместителем министра и мэром Львова Андреем Садовым. На девушке было черное платье с глубоким декольте и оголенным плечом. Снимок вызвал волну критики в социальных сетях, после чего девушка закрыла свою страницу, пишут в «РИА Новости».

После этого скандала Гарбарук был уволен кабинетом министров по его заявлению.

13 декабря кабинет министров Украины уволил устроившего скандал у блокпоста в Донбассе заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили.

Инцидент с участием Гогилашвили, который устроил скандал у блокпоста в Донбассе, произошел 10 декабря. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.