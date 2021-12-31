Посол РФ в США заявил о создании РФ «уязвимостей» для Запада

Россия будет образовывать аналогичные «уязвимости» для Запада, если там по-прежнему будут придерживаться курса на создание военных угроз для РФ. Об этом в четверг, 30 декабря, в своей статье для журнала Foreign Policy «Быть или не быть новой архитектуре безопасности в Европе: экзистенциальный вопрос» написал посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, сложилась крайне опасная ситуация. И ни у одной из западных стран не должно возникнуть сомнений в решимости Москвы защищать свою безопасность.

«Всему есть предел. Если наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию нашей страны, то мы будем вынуждены создавать аналогичные уязвимости для них. Мы подошли к той точке, когда отступать некуда. Для России военное освоение Украины государствами-участниками НАТО — экзистенциальная угроза», — подчеркнул дипломат.

Антонов также указал на необходимость срочных действий для восстановления «принципа равной и неделимой безопасности», когда ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

«При наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности. Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне, а для этого нам нужны обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», — пояснил он.

Кроме того, посол отметил важность присоединения США к одностороннему российскому мораторию на развертывание наземных РСМД. Также требуют внимания предложения Москвы об отводе районов проведения учений от линии соприкосновений России-НАТО и о повышении «предсказуемости действий и снижению опасной военной деятельности».

Антонов обратил внимание, что российские проекты соглашений по гарантиям безопасности ни в коей мере не ущемляют безопасности Соединенных Штатов и их натовских союзников.

«Наоборот, создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье», — заметил глава российской дипмиссии.

В заключении он добавил, что как дальше будут развиваться события, зависит от готовности Запада к предметному диалогу.

29 декабря в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель администрации США сообщил, что Штаты подготовили планы усиления НАТО и союзников на случай дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины. США намерены обсудить с Россией европейскую безопасность, урегулирование ситуации на Украине в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а в Совете Россия–НАТО — проект договора с альянсом, добавил он.

Россия и США на фоне напряженности вокруг Украины планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия–НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.