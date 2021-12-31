Столичную эскортницу заподозрили в убийстве клиента

На севере Москвы 26-летняя девушка-эскортница в ходе ссоры с клиентом зарезала его, после чего обратилась к соседям погибшего и попросила вызвать полицию, рассказали свидетели происшествия 30 декабря.

«Она позвонила мне в дверь. Просто сказала: «Вызовите полицию». Она потом сидела на лестнице, пила виски», – рассказала соседка убитого мужчины.

Еще один житель дома, где произошло убийство, сообщил, что видел, как утром по двору бегала «девочка в крови».

«Я говорю: «Тебе чего, скорую, может, вызвать?». Она говорит: «Нет, у нас всё нормально», и убежала. Люди живут на втором этаже, а в лифте все кнопки кровью измазаны. Куда они ездили?!» — недоумевал сосед.

Полуголую девушку с ножом в руках обнаружили 29 декабря у квартиры убитого мужчины в доме на улице Космонавтов. На теле погибшего 48-летнего мужчины обнаружили шесть ножевых ранений. Правоохранители возбудили дело по статье «Убийство». Также выяснилось, что подозреваемая и погибший ранее были судимы за наркотики.

После задержания девушка рассказала, что познакомилась с мужчиной в Сети и договорилась встретиться у него дома. Во время романтического вечера вспыхнула ссора, которая перешла в драку, в ходе чего она схватила нож и ударила мужчину в живот.

24 декабря в одном из тиров Томска нашли тела двух человек. По данным «Известий», погибли инструктор тира и посетитель. Последний выстрелил в инструктора и свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело об убийстве.