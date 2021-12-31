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Шойгу назвал ВС РФ одними из самых современных и эффективных в мире

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Вооруженные силы (ВС) России — одни из самых современных и эффективных в мире. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу, 31 декабря, в своем поздравлении с наступающим Новым годом.

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«Сегодня наши вооруженные силы — одни из самых современных и эффективных в мире. Они надежно обеспечивают военную безопасность страны, прочно стоят на страже ее национальных интересов», — сказал генерал армии в своем новогоднем поздравлении, опубликованном Министерством обороны.

Он высоко оценил вклад каждого военного в укрепление престижа ВС РФ.

«Служить в рядах российской армии стало по-настоящему почетно и престижно. И в этом большая заслуга всех вас», — заявил Шойгу.

Министр также поблагодарил военных медиков и строителей «за самоотверженное и преданное отношение к делу, которое помогает в условиях пандемии сохранять жизни тысяч людей». Особую благодарность Сергей Шойгу выразил тем военным, «кто встречает этот семейный праздник на боевом посту, кто вдали от Родины борется с терроризмом, участвует в специальных, миротворческих и гуманитарных операциях».

30 декабря президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Всего поздравления с Новым годом и Рождеством от Путина получили более 70 нынешних и бывших глав государств, а также руководители международных организаций.

Так, в поздравлении американскому лидеру Джо Байдену президент России выразил надежду, что в развитие женевских договоренностей РФ и Соединенные Штаты смогут наладить эффективный диалог. Он подчеркнул, что Россия и США как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, «объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество».

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