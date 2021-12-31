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Центры вакцинации в Москве продолжат работать в новогодние праздники

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Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве будут работать и в новогодние праздники, выходной день будет только 1 января. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Интервью опубликовано в четверг, 30 декабря, на официальном сайте столичного мэра.

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Она пояснила, что сделать прививку можно будет с 31 декабря по 9 января с 11:00 до 18:00.

Кроме того, со 2 по 9 января с 9:00 до 16:00 вакцинироваться возможно и в столичных поликлиниках по предварительной записи.

«Еще раз призываю всех, в том числе москвичей из групп риска, позаботиться о своем здоровье и вакцинироваться», — заключила Ракова.

Также в городе работает 71 пункт, где можно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Они открыты в 38 центрах госуслуг «Мои документы», в 21 популярном общественном месте и торговом центре, на территории семи транспортно-пересадочных узлов, а также в вестибюлях пяти станций метро.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 61,8 %. Она также уточнила, что вакцинация первым компонентом проведена 78 694 436 раз, двумя — 74 539 609.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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