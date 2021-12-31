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В ФРГ задержали мужчину за видео с угрозами властям из-за карантина

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В Мюнхене правоохранители задержали мужчину за размещение в соцсетях видео с угрозами в адрес властей Германии из-за коронавирусных ограничений. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщило издание Bild со ссылкой на полицию Южной Верхней Баварии.

Подозреваемый, назвавший себя обер-фельдфебелем на записи, требовал отмены карантинных мер и обязательной для военных вакцинации от COVID-19. Он подчеркнул, что это предупреждение для властей и он дает им один день, чтобы они озвучили свою позицию. В тексте под видео отмечается, что «солдаты готовы к диалогу до 16:00 завтрашнего дня».

Баварская полиция и минобороны ФРГ после публикации ролика начали проверку. В Бундесвере заявили, что видео содержит угрозы в адрес государства, которые неприемлемы. По некоторым данным, мужчина в прошлом уже призывал к насилию и борьбе против ограничений, введенных властями.

Ранее, 11 декабря, в Люксембурге сотрудники полиции арестовали 13 участников акции против антиковидных мер, еще несколько десятков человек были задержаны. На мероприятие вышло около 1 тыс. граждан. Демонстранты бросали бутылки и фейерверки.

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