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Путин и Байден начали разговор вовремя

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 31 декабря, завил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начался согласно договоренности.

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На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

«Начали вовремя», — сообщил Песков.

Телефонные переговоры президентов России и США были намечены на поздний вечер 30 декабря. Они предваряют очную встречу двух лидеров, ранее отметил Песков.

Американский президент намеревался обсудить с российским коллегой ситуацию на Украине и подчеркнуть важность деэскалации ситуации для прогресса на переговорах по безопасности и сообщить о возможных новых экономических санкциях Вашингтона против Москвы.

Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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