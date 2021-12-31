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Диетолог раскритиковала диеты как способ похудеть

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Чтобы похудеть надо не сидеть на жестких диетах, а питаться сбалансировано. Об этом рассказала старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании Тамара Уилнер в четверг, 30 декабря.

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По ее словам, постоянный подсчет калорий и строгие диеты лишь вызывают у людей постоянное чувство голода, переходящее в раздражение. Рано или поздно человек срывается и в результате вес набирается еще больше, чем был до попытки похудеть.

Любые попытки ограничивать себя в еде всегда негативно сказываются на метаболизме, и в результате организм начинает копить ненужные жиры.

Чтобы избавиться от лишних килограмм, не нанося вред здоровью, следует питаться цельными продуктами и блюдами со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров: они обеспечат продолжительное чувство сытости.

«Важно, чтобы человек позволял себе есть то, что ему нравится, в умеренных количествах и, желательно, чтобы он кушал больше полезных продуктов», — рассказала Уилнер Daily Mail и добавила, что также важно снизить уровень стресса, нормализовать сон и вести активный образ жизни.

15 декабря врач Американского центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден рассказала, что чаще всего жир на животе возникает из-за низкого метаболизма. Если решить проблему с обменом веществ, то получится избавиться от лишнего веса навсегда.

6 декабря диетолог Михаил Гинзбург перечислил способы здорового похудения к Новому году. Он рассказал, что для того, чтобы попробовать избавиться от двух-трех лишних килограммов, необходимо придерживаться основ здорового образа жизни. Это могут быть обязательные прогулки хотя бы 30 минут в день, а лучше дважды по полчаса. Они должны быть тонизирующими, чтобы нагрузка бодрила. Также важно помнить про полноценный сон, поскольку его нехватка мешает похудеть.

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