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Tesla отозвала 475 тыс. электромобилей
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Tesla отозвала 475 тыс. электромобилей

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Американская компания Tesla заявила об отзыве около 475 тыс. своих электромобилей из-за технических дефектов. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

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«Tesla отозвала 475 тыс. автомобилей в США — что практически равно уровню ее международных поставок в прошлом году — из-за технических неполадок, которые могут увеличить риск аварий», — говорится в сообщении.

Под отзыв попали 356 309 машин Model 3, выпущенные в 2017—2020 годах, из-за повреждения кабеля камеры, пишет «Газета.Ru». Кроме того, отзыву подлежат 119 009 машин Model S, которые были собраны с 2014 года. Причиной называется дефект в конструкции защелки капота, который может неожиданно открыться, пишет RT.

Как отмечает агентство, компания заявила, что исправит обе проблемы без дополнительной платы. Акции Tesla дешевеют на предварительных торгах на 1,2%.

15 декабря стало известно, что американский инженер, изобретатель, генеральный директор Tesla Inc, основатель компании SpaceX Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times.

Маск избран как автор «исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей».

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