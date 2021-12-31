Украина потратит $1,33 млрд на усиление границ с РФ и Белоруссией

Украина выделит $1,33 млрд на усиление защиты границ с Россией и Белоруссией. Об этом стало известно в четверг, 30 декабря.

«Кабинет министров утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Беларусью», — сообщили в «РБК-Украина» со ссылкой на Государственную пограничную службу страны.

Ориентировочный объем финансирования из госбюджета составит 36,3 млрд гривен. На эти деньги в 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с Россией и 1 084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также должна быть обустроена граница с Молдавией и со странами Евросоюза.

Выполнением программы займутся Госпогранслужба, министерство инфраструктуры и областные администрации.

В правительстве Украины полагают, что эти затраты окупятся за счет снижения потерь госбюджета от контрабанды на 100-150 млрд гривен ($3,67-5,5 млрд) в год.

29 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не наблюдает большого скопления российских войск на границе с Украиной. Однако, по словам Данилова, «угроза вторжения войск РФ всё еще существует».

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины. Однако, по его словам, страна оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них.

Днем ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко подчеркнул, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Он добавил, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.