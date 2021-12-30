Мост через реку Дьиппа возведут в Якутии

В Вилюйском районе Республики Саха (Якутия) планируют возвести мост через реку Дьиппа. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в RosTender.info.

Согласно проекту, переправа появится на автомобильной дороге 35-й км «Эдьигээн» до села Усун. Завершить строительство намерены до конца 2022 года.

Протяженность моста составит 71 м. Сооружение будет металлическим, проезжая часть через реку – деревянной.

Заявки на участие в конкурсе районная администрация принимает до 31 января. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 132 млн рублей.