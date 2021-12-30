Прожиточный минимум для детей повысится в Хабаровском крае с 2022 года

В Хабаровском крае с 2022 года на 8,6% повысится прожиточный минимум для детей. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, с 1 января размер прожиточного минимума для детей составит 18 586 рублей. Это на 1 472 рубля выше, чем в 2021 году.

Из бюджета региона выделят 200 млн рублей на реализацию мер соцподдержки, которые рассчитываются, исходя из прожиточного минимума, уточняет ИА AmurMedia.

Размер прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2022 году в Хабаровском крае составит 16 871 рубль, для трудоспособного населения – 18 389 рублей, для пенсионеров – 14 509 рублей.

23 ноября Госдума при рассмотрении во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, обеспечивающие увеличение прожиточного минимума в 2022 году. В следующем году сумма составит 12 654 рубля на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.