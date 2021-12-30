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Два новых светофора установили в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию два новых светофора с вызывным устройством. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент дорожного хозяйства и благоустройства.

Объекты установили на перекрестках на улице Железнодорожной в районе улицы Телеграфной и на улице Сахалинской в районе улицы Физкультурной. Они начали работать с 30 декабря, сообщает ИА SakhalinMedia.

Отмечается, что установка светофоров с вызывным устройство проводится для повышения безопасности дорожного движения, а также в связи с изменением в нормативных требованиях.

По ряду объектов продолжаются пусконаладочные работы.

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