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В колонии под Петербургом обнаружили двойника Марлен Дитрих

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Победительницей конкурса двойников Марлен Дитрих в исправительной колонии в Тосненском районе Ленобласти стала медсестра Виктория. Творческое шоу среди осужденных провели в честь 120-летия со дня рождения немецкой и американской актрисы, о чем стало известно 30 декабря.

«Эта актриса — одна из тех людей, которые являлись независимым человеком по жизни. Она меня вдохновляет. В каких-то моментах она не следовала моде, она ее задавала. Она мне очень импонирует как человек, поэтому я выбрала ее», — рассказала победительница.

В конкурсе участвовали восемь заключенных, которым следовало подобрать наряды и макияж на основе фотографий актрисы, чтобы максимально передать образ кинодивы середины прошлого века.

«Для меня это как маленькое личное достижение. Из-за того, что в этой колонии проводятся такие конкурсы, это дает возможность развиваться здесь. Это очень важно для такого места», — добавила Виктория.

Девушка призналась, что когда-то рассматривала вариант работы в модельном агентстве, но заключение помешало планам сбыться. В будущем Виктория не исключает возможности сделать карьеру модели, а на следующий год намерена подавать документы в университет.

«Я работала медсестрой и большую часть времени уделяла своей семье. Планирую в следующем году отсюда подать документы в университет и получить высшее образование», — поделилась планами Виктория.

В прошлом году за решеткой обнаружили иранскую «Анджелина Джоли». Фатиме Хишванд (псевдоним Сахар Табар), известная как «Зомби — Анджелина Джоли» была приговорена к 10 годам тюрьмы за фотографии в соцсети, которые сочли богохульством. В конце декабря 2020 года ее отпустили под залог.

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