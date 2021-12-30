Два десятка общественных пространств благоустроят на Сахалине в 2022 году

В Сахалинской области в 2022 году планируется благоустроить 23 общественных пространства, отобранных жителями региона в ходе всероссийского онлайн-голосования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«За счет привлеченных средств в следующем году на островах будет благоустроено более 20 общественных пространств. Сахалинцы и курильчане получат новые места отдыха, а значит жизнь в регионе станет комфортнее», — цитирует губернатора Валерия Лимаренко ИА SakhalinMedia.

Благоустройство запланировано на территории в районе мыса Жонкиер города Александр-Сахалинский, общественной территории с зоной отдыха в селе Воскресенское, дог-парка в Курильске и других. Работы пройдут в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Некоторые из объектов приведут в порядок в несколько этапов. Например, первая очередь работ в 2022-м стартует в городском парке Северо-Курильска и на Приморском бульваре в Корсакове.