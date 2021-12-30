Первую модельную библиотеку создали в Омсукчанском округе Колымы

В Омсукчанском городском округе Магаданской области создали первую модельную библиотеку. Церемония открытия состоялась 29 декабря, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Стоимость модернизации Центральной библиотеки поселка Омсукчан составила 10 млн рублей. На выделенные средства отремонтировали помещения, закупили новое оборудование и аппаратуру, в том числе интерактивные доску и панель, очки виртуальной реальности. Книжный фонд пополнился 1,2 тыс. новых экземпляров.

Средства на реализацию проекта поступили в виде гранта по итогам конкурса, проведенного Министерством культуры РФ.

Модельная библиотека в Омсукчане стала седьмой в Магаданской области библиотекой нового поколения. Осенью 2021 года обновленные учреждения культуры также открылись в поселках Ягодное, Ола и Усть-Омчуг, на базе Детско-юношеского центра чтения в Магадане. В 2022-м в качестве модельных планируется открыть еще две библиотеки.