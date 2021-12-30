В Британии более 29% зараженных COVID-19 не знали о болезни

Исследования показали, что 29% британцев даже не знали, что заразились COVID-19 до обращения к врачам с другими заболеваниями или травмами. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщает The Daily Mail.

Такие данные взволновали жителей Соединенного Королевства, потому что официальная статистика не подтверждает реальную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в государстве.

В материале предположили, что многие люди подхватили вирус находясь в клиниках, так как тесты дали положительный результат только после их попадания в больницы с другими недугами.

Ранее, 29 декабря, Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) сообщило, что в Великобритании на «Омикрон»-штамм коронавируса приходится больше 90% случаев заражения COVID-19. По последним данным, в стране подтверждено 210 тыс. случаев заражения штаммом «Омикрон».