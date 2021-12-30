Экономист объяснил снижение цен на газ в Европе

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, почему стоимость газа в Европе снизилась до $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Как разъяснил эксперт в беседе с RT в четверг, 30 декабря, стоимость падала с очень высоких показателей.

«Настолько высоких, что даже после этого снижения она остается крайне высокой. Я бы даже сказал, неадекватно высокой для нормального функционирования рынка и потребителей», — пояснил экономист.

Снижение цены, по мнению Митраховича, могло произойти также из-за погодных условий. Он отметил, что температура воздуха в Лондоне на Новый год составляет +15 градусов, да и в других странах Европы тоже не наблюдается больших холодов.

Кроме того, причиной снижения цен на газ является и ситуация на спекулятивном рынке, которая меняется очень быстро, «в зависимости от того, какие новости приходят».

«Вполне возможно, что и на следующий год цены будут высокие», — предположил экономист.

Ранее, 30 декабря, согласно данным биржи ICE, цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 декабря опустились ниже $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Так, по сравнению с показателями закрытия прошлой сессии, январские фьючерсы теряют более 12%.

В 19:26 мск стоимость упала до $987,9, что на 12,2% ниже расчетной цены накануне.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м.

24 декабря вице-перемер РФ Александр Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне.