Жительница Магадана перевела мошенникам 150 тыс. рублей

Жительница Магадана стала очередной жертвой телефонных мошенников. Она перевела аферистам 150 тыс. рублей, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по региону.

По словам 61-летней потерпевшей, 27 декабря ей на телефон поступило множество звонков с незнакомых номеров. Собеседники, представившиеся сотрудниками банков, убедили женщину перевести денежные средства на другой банковский счет.

Размер ущерба составил 150 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в декабре директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин рассказал «Известиям» о том, что одной из наиболее опасных схем обмана для банковских клиентов во время праздников является реклама новогодних и рождественских акций и подарков от имени кредитных организаций. Еще один распространенный сценарий мошенничества в этот период — выманивание денег через фейковый сайт брокера.