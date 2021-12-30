Илон Маск раскрыл возможное имя создателя биткоина

Создатель биткоина под ником Сатоши Накамото, скорее всего, — ученый в области информатики, криптографии Ник Сабо. Об этом заявил генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в подкасте Лекса Фридмана 28 декабря.

«Настоящий Сатоши Накамото не я, а Ник Сабо, ученый, работающий в области информатики и криптографии», — сказал Маск.

Глава Tesla предложил способ узнать истинную личность Сатоши Накамото — «взглянуть на эволюцию идей» возможных разработчиков до запуска биткоина. Он заявил, что можно посмотреть, «кто написал об этих идеях», и сделать обоснованное предположение.

Он подчеркнул, что «наверняка» не знал, кто настоящий создатель биткоина. При этом теории Ника Сабо в значительной степени повлияли на эволюцию концепции криптовалюты. Маск добавил, что Сабо определенно «кажется более ответственным за идеи, лежащие в основе биткоина, чем кто-либо другой».

В 2014 году группа лингвистов изучила технический документ Накамото о биткоине и сопоставила стили письма Сабо и 10 других потенциальных изобретателей криптовалюты. Сомнений в выводах не было ни у кого.

«Количество лингвистических сходств между стилем письма Сабо и техническим документом биткоина поразительно. Ни один из других возможных авторов не был близок к такому совпадению», — приводит отчет ученых BusinessInsider.

Имя Сатоши Накамото было окутано тайной с тех пор, как в 2008 году была выпущена белая книга (технический документ) биткоина. На протяжении многих лет люди пытались определить, кто может скрываться за этим именем. Однако никто не пришел к однозначному выводу. Создатель биткоина остается в тени спустя много лет после достижения его криптовалютой колоссальных успехов. Глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев допустил, что в ближайшие три-шесь лет биткоин достигнет своего максимума в диапазоне $150–500 тыс.

Биткоин — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.