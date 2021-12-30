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Школы Сахалинской области получат более 200 млн рублей на ремонт

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Сахалинская область получит из федерального бюджета 202,3 млн рублей на ремонт и оснащение школ. Распоряжение о распределении субсидий между регионами на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В 2022 году в Сахалинской области планируется привести в порядок 11 школ. В общей сложности в регионе в капитальном ремонте нуждаются 38% учреждений среднего образования.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, сообщество педагогов региона готово подхватить инициативу преобразований от правительства страны.

В целом в ближайшие два года на капремонт и оснащение школ страны современным оборудованием будет направлено более 91,6 млрд рублей. За счет этих средств обновят более 2 тыс. учебных заведений.

Перечень первоочередных объектов образования, нуждающихся в ремонте, был сформирован на основе заявок регионов. Федеральные субсидии на эти цели выделяются на принципах софинансирования.

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