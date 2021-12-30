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Хоккеисты Мичков и Юров останутся в Канаде на 10-дневный карантин

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Хоккеисты молодежной сборной России Матвей Мичков и Данила Юров еще на 10 дней останутся в Канаде на карантин. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в Федерации хоккея России.

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«Мичков и Юров остаются на 10-дневный карантин. Команда вылетает сегодня с пересадкой во Франкфурте и 1 января прилетит в Москву», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

В федерации также уточнили, что в целях эпидемиологической безопасности, поскольку игроки были в контакте с заболевшими, встреча в аэропорту запрещена.

Об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею из-за вспышек коронавируса в нескольких командах стало известно 29 декабря. Соревнования должны были завершиться 6 января.

Молодежный чемпионат мира стартовал в Канаде с 26 декабря 2021 года. Спустя несколько матчей три команды получили техническое поражение из-за положительных тестов игроков на коронавирус. Среди них — сборная США в матче со Швейцарией, сборная Чехии в матче с Финляндией и сборная России в матче со Словакией.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Словакии из-за положительного теста у нападающего российской сборной Матвея Мичкова. При этом его отец — Андрей Мичков — назвал положительный текст сына провокацией, так как повторный тест показал отрицательный результат.

30 декабря идею перенести турнир на лето высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф, предложив провести соревнования в июне или июле. Тардиф подчеркнул, что вопрос проведения МЧМ-2022 важен для молодых игроков, для их карьеры, а также для болельщиков. Президент Международной федерации хоккея добавил, что уже сыгранные в рамках МЧМ матчи будут переиграны. Страной проведения пока называют Канаду.

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