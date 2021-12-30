Библиотека семейного чтения открылась в Биробиджане

В Биробиджане (Еврейская автономная область) официально открылась библиотека семейного чтения. Церемония состоялась 29 декабря при участии мэра Александра Головатого.

Здание на улице Шолом-Алейхема, 81 полностью отремонтировали. В помещениях обустроили зоны для досуга, мастер-классов, индивидуальной работы. Также для учреждения приобрели новую мебель и оборудование. Библиотечный фонд пополнился книгами, пишет ИА EAOMedia.

«Я благодарю сотрудников учреждения культуры за большую работу, которую вы провели. Библиотека обрела новый облик благодаря сплоченной работе коллектива — начиная от подачи заявки на участие в конкурсе и до ее открытия», — прокомментировал градоначальник.

Всего в Биробиджане расположены шесть библиотек. В 2020 году были отремонтированы три из них, в 2022-м работу в этом направлении планируется продолжить.