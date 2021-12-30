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Психотерапевт призвал не пытаться провести новогодние каникулы продуктивно

Психотерапевт Хачатурян призвал россиян «разрешить себе ничего не делать» в праздники
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Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Гурген Хачатурян посоветовал правильно отдохнуть за время новогодних каникул, чтобы полностью восстановить силы.

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«Многие просто не знают, как это делать. А ведь отдых жизненно важен! Без перезагрузки и восстановления у организма не будет сил радоваться жизни, хорошо работать и быть здоровыми», — заявил специалист в беседе с «Газета.Ru» в четверг, 30 декабря.

Психотерапевт рассказал, что для перезагрузки необходимо изменить свое отношение к отдыху и не пытаться провести каникулы продуктивно, поставив перед собой сразу несколько целей и задач.

Специалист подчеркнул, что «активный отдых — совсем не обязательно значит «хороший», пишет сайт kp.ru. Он отметил, что эффективность нужна на работе, а во время отдыха лучше просто получать удовольствие.

Хачатурян посоветовал «разрешить себе ничего не делать» на каникулах, а также забыть о работе и отложить гаджеты.

Он добавил, что для того, чтобы жить полной, здоровой и счастливой жизнью, следует сделать отдых таким же приоритетом, как и работа.

22 декабря психотерапевт Алина Смирнова заявила, что бесцельное использование гаджетов может привести к одиночеству, которое потом станет трудно преодолеть. По ее словам, если бездумно листать ленту, не ища чего-то конкретного, а общение заменить просмотром картинок или ярких видеороликов, «из замкнутого круга одиночества будет выходить очень непросто», пишет RT.

Ранее в декабре психолог Илья Шибаев рассказал, как бороться с предновогодним стрессом. По его словам, прежде всего следует определиться со своими ожиданиями от праздника. Шибаев отметил, что один из способов успокоиться и справиться со стрессом — изложить свои планы на бумаге. Еще, по словам специалиста, можно постараться сделать так, чтобы совпало желаемое и действительное. В то же время лучше не ставить малодостижимых задач, чтобы снова не испытывать раздражение.

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