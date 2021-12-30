Экс-советник Рейгана упрекнула американцев в плохом знании истории РФ

Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Сюзанна Масси опечалена тем, что ее соотечественники мало знают о России. Об этом Масси заявила в интервью РЕН ТВ в четверг, 30 декабря.

Как отметила Масси, в США плохо разбираются в истории, в том числе американцы знают недостаточно об историческом пути России.

«И я никогда не слышала ни один раз, что они хотели войну или ненавидели. Они просто любопытные, очень любопытные <...> Все знают, что я написала книгу о вас, все абсолютно думают, что нам нужны вы, а вам нужны мы», — сказала экс-советник Рейгана.

В своей книге Масси собирается рассказать американцам об основных вехах российской истории.

«Это комплимент, они думают, что я могу объяснить… Иногда я думаю, что у меня есть маленький талант — я могу объяснить. Россию в Америке не могут понимать», — добавила Масси.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин предоставил Масси российское гражданство.

В мае этого года Масси в ходе визита в Москву заявила о желании получить российское гражданство. По ее словам, если президент России найдет такую возможность, то это станет честью для нее.

Сюзанна Масси с 1984 по 1988 год была советником Рейгана по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований. Также она является американским историком, писательницей и общественным деятелем. Считается, что именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу «доверяй, но проверяй».