«Поезд здоровья» в 2022 году начнет работу с севера Красноярского края

Передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий – Святитель Лука» в 2022 году начнет работу с северных районов Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба КрасЖД.

Прием пациентов начнется после 15 января. «Поезд здоровья» посетит Пировский, Енисейский, Бирилюсский, Большеулуйский, Ачинский районы.

Жители смогут получить медицинскую помощь в области неврологии, офтальмологии, стоматологии, эндокринологии, гинекологии, кардиологии, урологии и хирургии, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Для получения услуг медиков необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС, выписки из амбулаторной карты и результаты пройденных исследований.