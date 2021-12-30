Более 100 млн рублей выделят на ремонт улицы Билибина в Якутске

В Якутске планируют отремонтировать улицу Билибина. Поиск подрядчика объявило муниципальное учреждение «Главстрой», сообщили ИА YakutiaMedia в RosTender.info.

Работы пройдут на участке улицы Билибина от улицы Ильменская до Сергеляхского шоссе. Подрядчик должен восстановить земляное полотно и дорожную одежду, обустроить проезжую часть и тротуары, систему водоотведения.

Также в проект входит установка системы наружного освещения и благоустройство прилегающей территории.

Ремонт должен завершиться до ноября 2022 года. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 103 млн рублей.