Более 100 млн рублей выделят на ремонт улицы Билибина в Якутске
В Якутске планируют отремонтировать улицу Билибина. Поиск подрядчика объявило муниципальное учреждение «Главстрой», сообщили ИА YakutiaMedia в RosTender.info.
Работы пройдут на участке улицы Билибина от улицы Ильменская до Сергеляхского шоссе. Подрядчик должен восстановить земляное полотно и дорожную одежду, обустроить проезжую часть и тротуары, систему водоотведения.
Также в проект входит установка системы наружного освещения и благоустройство прилегающей территории.
Ремонт должен завершиться до ноября 2022 года. Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 103 млн рублей.