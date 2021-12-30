Цена газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с 6 декабря

Цена на фьючерсы газа в Европе 30 декабря опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $995 за 1 тыс. куб. м, или €85 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Таким образом общее снижение по сравнению с предыдущей сессией составило порядка 12%.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м. Однако позднее скорректировалась в сторону снижения. Рост стоимости газа в Европе наблюдается с конца лета. Ценовые рекорды были побиты на фоне низких запасов топлива в европейских ПХГ и приближения холодов.

По данным «Газпрома», европейцы израсходовали уже более 40% закаченного газа. В то же время эксперты отмечали волатильность фьючерсных цен. Так, реальная средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году, по данным российской компании, составит $280 за 1 тыс. куб. м.