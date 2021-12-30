Более 3,5 млрд рублей направят на поддержку аграриев в Приангарье

В Иркутской области в 2022 году намерены выделить на поддержку агропромышленного комплекса более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.

По его словам, с 6 декабря ведомство заключает соглашения с сельхозпроизводителями на предоставление господдержки в 2022 году. В целом на поддержку сферы планируется выделить свыше 3,5 млрд рублей.

«Заключение соглашения дает право претендовать на получение субсидий, предусмотренных на поддержку различных направлений деятельности агропромышленного комплекса: растениеводство, животноводство, производство и переработка продукции», — объяснил министр.

Как отмечает ИА IrkutskMedia, подать заявку на получение поддержки могут только аграрии без налоговой или иной задолженности перед Иркутской областью. При этом необходимо представить отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.