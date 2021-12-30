Президент Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 30 декабря.

От необходимости проверять техническое состояние машин освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства физических лиц, которые используются только в личных целях.

Новая норма не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный — в служебных целях.

Кроме того, техосмотр остается обязательным для авто старше четырех лет при постановке на учет, при смене владельца или изменении конструкции и замене основных агрегатов.

Авторами инициативы об отмене обязательного техосмотра стали первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, думский вице-спикер Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры ГД Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 сентября заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.