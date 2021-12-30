Строительство пешеходного моста началось на улице Калинина в Красноярске

В Красноярске стартовали работы по возведению пешеходного моста на улице Калинина у дома 177. Об этом сообщает городская администрация.

Согласно проекту, протяженность моста составит 132 м. Переход оборудуют двумя лифтами и боковыми лестничными сходами, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Мост возводят совместно с новой школой на Бугаче. Сооружение необходимо для обеспечения безопасности детей.

По данным ИА KrasnoyarskMedia, школа на улице Калинина станет самым большим средним образовательным учреждением в городе. Она сможет принять 1550 школьников.