Прямой эфир
Общество
Попова сравнила заразность штамма «Омикрон» с другими вариантами коронавируса
Авто
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Общество
Путин дал гражданство России бывшей советнице президента США Рейгана
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 6 декабря
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Украинцы раскритиковали жену Зеленского из-за слов про цены
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Спорт
Непомнящий уступил Карлсену на чемпионате мира по блицу
Мир
Экс-советник Рейгана упрекнула американцев в плохом знании истории РФ
Мир
Премьер Польши обвинил ЕС в высоких ценах на газ и энергию

Эстония выразила готовность поставить на Украину гаубицы и ракеты Javelin

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эстонское минобороны изучит вопрос о предоставлении Украине гаубиц калибра 122 мм и противотанковых ракет Javelin. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил в беседе с порталом ERR начальник отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет.

«Страны Запада взяли обязательство наращивать давление на Россию»
Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов — о возможных провокациях со стороны Украины и растущей напряженности в регионе

«В принципе, Эстония приняла на уровне своего министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью», — отметил Куймет.

Как добавил представитель ведомства, гаубицы Эстония купила у Германии и Финляндии, а Javelin — у Соединенных Штатов. По этой причине украинским властям потребуется согласие стран, продавших вооружение, на его передачу Киеву.

Ранее, 29 декабря, посол России в Германии Сергей Нечаев подверг критике дискуссии о поставках оружия Украине. По его словам, «военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно». Он указал на контрпродуктивность подобных шагов.

Российская сторона в связи с рассуждениями Запада о поставках оружия Украине требует гарантий безопасности именно в той форме, которая закреплена в международном праве, рассказал Нечаев.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021