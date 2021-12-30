Эстония выразила готовность поставить на Украину гаубицы и ракеты Javelin

Эстонское минобороны изучит вопрос о предоставлении Украине гаубиц калибра 122 мм и противотанковых ракет Javelin. Об этом в четверг, 30 ноября, заявил в беседе с порталом ERR начальник отдела международного сотрудничества минобороны Пеэтер Куймет.

«В принципе, Эстония приняла на уровне своего министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в нынешней сложной ситуации с безопасностью», — отметил Куймет.

Как добавил представитель ведомства, гаубицы Эстония купила у Германии и Финляндии, а Javelin — у Соединенных Штатов. По этой причине украинским властям потребуется согласие стран, продавших вооружение, на его передачу Киеву.

Ранее, 29 декабря, посол России в Германии Сергей Нечаев подверг критике дискуссии о поставках оружия Украине. По его словам, «военное освоение Украины абсолютно вредно и неуместно». Он указал на контрпродуктивность подобных шагов.

Российская сторона в связи с рассуждениями Запада о поставках оружия Украине требует гарантий безопасности именно в той форме, которая закреплена в международном праве, рассказал Нечаев.

12 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в блокировании возможности приобретения Киевом оружия через НАТО.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине после принятия ее в НАТО могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями». Он добавил, что Запад искусственно нагнетает истерику.