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Минюст России включил в реестр иноагентов Шендеровича, Толоконникову и еще шесть человек

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Минюст России 30 декабря внес в реестр иностранных агентов восемь человек. Среди них Виктор Шендерович, Надежда Толоконникова, Марат Гельман, Вероника Никульшина, Иван Беляев, Елена Владыкина, Таисия Бекбулатова и Андрей Алексеев.

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Данные об этом опубликованы на официальном сайте ведомства.

24 декабря, Минюст РФ включил в список незарегистрированных общественных объединений-иноагентов петербургскую и краснодарскую ЛГБТ-организации. 17 декабря в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента, было включено дальневосточное общественное движение «Маяк».

23 декабря президент РФ Владимир Путин напомнил, что закон об иноагентах придуман в США. По его словам, в России не запрещают чью-либо работу, власти хотят, чтобы организации, которые занимаются политической деятельностью в РФ, заявили об источниках финансирования.

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