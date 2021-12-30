Прямой эфир
Общество
Попова сравнила заразность штамма «Омикрон» с другими вариантами коронавируса
Авто
Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра
Общество
Путин дал гражданство России бывшей советнице президента США Рейгана
Экономика
Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 6 декабря
Мир
Захарова назвала Зеленского угрозой для Европы
Мир
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконности его отстранения от власти
Общество
Доступ на Красную площадь в Москве ограничат 31 декабря с 17:00
Мир
В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России
Наука
Ученые обнаружили связь между употреблением алкоголя и COVID-19
Мир
Адвокат рассказал о невменяемом состоянии Саакашвили

Украинцы раскритиковали жену Зеленского из-за слов про цены

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы обрушились с критикой в соцсетях на первую леди Украины Елену Зеленскую после того, как она рассказала на кулинарном шоу канала «1+1», что покупает скумбрию по восемь гривен (21,68 рубля).

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

Многие граждане посчитали, что супруга Владимира Зеленского оторвана от реальности и не понимает реального положения вещей в стране.

«Даже отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. <…> Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили — сами купили простые непереработанные продукты. <…> Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за кг», — рассказала Елена Зеленская.

Однако позднее супруга президента принесла извинения украинцам, сказав, что назвала стоимость за 100 г скумбрии.

Тем не менее, пользователи соцсети Instagram не простили жене Зеленского непонимание трудностей, которые испытывают украинцы в связи с непростой экономической ситуацией.

«Может конечно где-то в киевских гимназиях есть такое меню, потому что зарплаты в Киеве выше, чем в других городах. Если Вы отчитываетесь, то, хотя бы отправьтесь по городам с проверкой», — написал пользователь Artemenko1568.

«Абсолютно безразлично, знает ли она или нет. Я бы наоборот удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло», — написал пользователь Paul Voropaiev.

«Судя по нынешним ценам, тарелку скоро мы будем наполнять только здоровой пищей — водой», — рассуждает Samusenko44.

Днем ранее почти половина украинцев назвали Владимира Зеленского разочарованием года. 45% опрошенных считают, что действия главы государства не пошли на пользу стране и не улучшили жизнь граждан, рассказали в социологическом центре Александра Разумкова и фонде «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021