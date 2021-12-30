Украинцы раскритиковали жену Зеленского из-за слов про цены

Украинцы обрушились с критикой в соцсетях на первую леди Украины Елену Зеленскую после того, как она рассказала на кулинарном шоу канала «1+1», что покупает скумбрию по восемь гривен (21,68 рубля).

Многие граждане посчитали, что супруга Владимира Зеленского оторвана от реальности и не понимает реального положения вещей в стране.

«Даже отказавшись от бесполезных продуктов, мы уже экономим. <…> Самое первое правило — самое простое. Сами приготовили — сами купили простые непереработанные продукты. <…> Замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, она стоит восемь гривен за кг», — рассказала Елена Зеленская.

Однако позднее супруга президента принесла извинения украинцам, сказав, что назвала стоимость за 100 г скумбрии.

Тем не менее, пользователи соцсети Instagram не простили жене Зеленского непонимание трудностей, которые испытывают украинцы в связи с непростой экономической ситуацией.

«Может конечно где-то в киевских гимназиях есть такое меню, потому что зарплаты в Киеве выше, чем в других городах. Если Вы отчитываетесь, то, хотя бы отправьтесь по городам с проверкой», — написал пользователь Artemenko1568.

«Абсолютно безразлично, знает ли она или нет. Я бы наоборот удивился, если бы долларовая миллионерша знала эти цифры, это нормально. Проблема в том, что они своих избирателей воспринимают, как абсолютное быдло», — написал пользователь Paul Voropaiev.

«Судя по нынешним ценам, тарелку скоро мы будем наполнять только здоровой пищей — водой», — рассуждает Samusenko44.

Днем ранее почти половина украинцев назвали Владимира Зеленского разочарованием года. 45% опрошенных считают, что действия главы государства не пошли на пользу стране и не улучшили жизнь граждан, рассказали в социологическом центре Александра Разумкова и фонде «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.