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Более 15 км дорог отремонтировали в Сахалинской области в 2021 году

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На территории Сахалинской области в 2021 году отремонтировали более 15 км автодорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

По данным властей, все дорожные работы, запланированные на этот год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершены. В нормативное состояние привели более 15 км покрытия, в том числе 8 км в Южно-Сахалинске, пишет ИА SakhalinMedia.

«Следует отметить, что все работы выполнялись комплексно: помимо замены дорожного покрытия, устройства бордюров и тротуаров была обновлена инфраструктура, которая обеспечивает безопасность дорожного движения», - прокомментировал первый замминистра Эдуард Ри.

Также были перестроены два моста через реки Славута и Владимировка, установлено 34 остановки общественного транспорта, 54 светофора, пять комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В 2022 году работы продолжатся. В общей сложности запланирован ремонт 19 км дорог.

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