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Путин предоставил гражданство экс-советнику президента США Рейгана Сюзанне Масси

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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшей сотруднице Госдепартамента США и экс-советнику американского лидера Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Соответствующий указ опубликован 30 декабря на официальном портале правовой информации.

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«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц... Масси Сюзанна Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в указе.

В мае этого года Масси в ходе визита в Москву заявила о желании получить российское гражданство. По ее словам, если президент России найдет такую возможность, то это станет честью для нее.

Сюзанна Масси с 1984 по 1988 год была советником Рейгана по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований. Также она является американским историком, писательницей и общественным деятелем. Считается, что именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу «доверяй, но проверяй».

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