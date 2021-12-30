Метеоролог предрек теплую новогоднюю ночь в Москве

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко спрогнозировал потепление в новогоднюю ночь в Москве.

По словам специалиста в беседе с Lenta.Ru в четверг, 30 декабря, декабрь выдался в столице довольно холодным, пришла настоящая русская зима, от которой россияне, возможно, успели отвыкнуть. Среднемесячная температура в мегаполисе составит –7 градусов, это ниже современной и исторической климатических норм (–5,3 и –6,2 градуса соответственно).

«Мы привыкли к очень теплым декабрям, когда постоянно оттепели, снега или нет совсем, или он быстро тает. Сейчас очень мощный снежный покров, высота которого превышает многолетние значения для этих дней, и температура ниже нормы», — отметил Локощенко.

В этом году температура воздуха в Москве в декабре не опускалась ниже отметки –22 градуса, но, как обратил внимание синоптик, эти показатели далеки от рекордно низких. Например, 31 декабря 1978 года в Москве был мороз –38,4 градуса, но ничего похожего больше не было, пишет сайт kp.ru.

В настоящее время Москва находится в зоне градиентных потоков между антициклоном с центром над Западной Сибирью и циклоном в Норвежском море. Циклон движется на восток, потому, вероятнее всего, в новогоднюю ночь он также окажет влияние на погоду в столице, и она окажется теплее, чем в последние дни. Температура воздуха либо приблизится к нулю, либо будет слабоотрицательной. Также возможны осадки в виде снега.

Ранее в Московском регионе Гидрометцентр продлил «желтый» уровень опасности до субботы, 1 января 2022 года, пишет RT. Предупреждение действует с 21:00 31 декабря до 21:00 1 января. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. Также до 12:00 1 января действует предупреждение о гололедице.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первый день 2022 года в Москве будет теплее нормы на четыре градуса, а со 2 января начнется оттепель. температура воздуха составит –1...–6 градусов.