Путин продлил срок отказа госслужащих от иностранного гражданства

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, переносящий на 1 января 2023 года срок, когда госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство. Соответствующий документ 30 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее вступление этой нормы в силу должно было произойти 1 января 2022 года.

Действие закона распространяется на государственных и муниципальных служащих, а также военных. Если до установленного законом срока они не откажутся от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, то будут уволены.

25 августа президент РФ подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих в том числе иностранное подданство при невозможности от него отказаться.

Речь идет о должностях, на которых не требуется оформление допуска к государственной тайне. Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться российским лидером или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Также россияне продолжат проходить службу на замещаемой ими должности и могут быть переведены с согласия на иную должность, но только в исключительных случаях в связи со служебной необходимостью. Это не должно противоречить интересам государственной или муниципальной службы.