Президент Эстонии рассказал об упущенном шансе стать цыганским бароном

Президент Эстонии Алар Карис сообщил, что в детстве его чуть не увели с собой цыгане на рынке в городе Тарту, и допустил, что сейчас мог бы быть цыганским бароном.

«Я тогда был маленьким мальчиком четырех или пяти лет. Мы пошли с бабушкой на рынок в Тарту, чтобы купить еды. В то время цены на рынке были ниже, чем в магазинах», — сказал он 30 декабря в интервью изданию Eesti Ekspress.

По словам главы государства, затем один из продавцов сообщил бабушке, что цыгане увели мальчика с собой.

«Меня забрали от них еще у Тартуского автобусного вокзала», — отметил президент. В то время в лесу Ихасте в Тарту находился палаточный лагерь цыган.

Карис признался, что почти ничего не помнит о том, как его пытались украсть.

«Не знаю, какие планы были у цыган в отношении меня. Но какой-то план должен был быть, раз они взяли с собой мальчика со светлыми волосами в белой шубе. Возможно, я мог бы быть сейчас цыганским бароном», — пошутил он.

Ранее, 11 ноября, глава государства призвал читать произведения русского писателя Федора Достоевского. По словам президента, «чтение Достоевского вызывает ощущение, что красота действительно спасает мир».