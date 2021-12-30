Путин подписал указ об уголовной ответственности для лихачей-рецидивистов

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за «агрессивное» вождение, в частности, за регулярные нарушения правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном портале правовой информации.

Закон вводит в качестве максимальной меры наказания лишение свободы на срок до трех лет, нарушителю также могут запретить заниматься определенной деятельностью в течение шести лет.

Осужденный будет также обязан заплатить штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы в месте лишения свободы от двух до трех лет.

Как говорится в документе, агрессивное вождение — превышение допустимой скорости от 60 км/ч и более, а также выезд на трамвайные пути встречного направления или встречную полосу в случае, если водитель ранее был лишен водительских прав за подобное правонарушение или неоднократно подвергался административному наказанию.

Госдума приняла данный закон 22 декабря в третьем чтении. В тот же день координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что если данный законопроект заработает в ближайшее время, то в течение нескольких лет получится избавиться от суперэкстремалов на дорогах.

Документ одобрила верхняя палата российского парламента 24 декабря. Соответствующие изменения будут внесены в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

После резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября, общественные деятели и организации подняли вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей.

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