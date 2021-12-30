ФАС объявила ММК, НЛМК и «Северсталь» нарушителями антимонопольного законодательства. «Установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на территории страны», сказано в сообщении ведомства.

На самом деле говорить о нарушениях рано. Комиссии Федеральной антимонопольной службы приняли заключения об обстоятельствах дела, в которых сказано лишь о признаках антимонопольных нарушений. Теперь компании могут изучить выдвинутые службой обвинения и представить доказательства своей невиновности, либо, наоборот, согласиться с обвинениями ФАС и признать нарушение. Лишь после этого комиссия ведомства с учетом доводов, заявленных ответчиками, может принять окончательное решение по делу и констатировать, было нарушение закона или нет.

Окончательные решения по антимонопольным делам могут быть приняты 20 и 21 января 2022 года.

Служба, на мой взгляд, преждевременно объявила о том, что нарушение антимонопольного законодательства в действиях ММК, НЛМК и «Северстали» уже установлено. Это грубейшее нарушение процедуры, которое может свидетельствовать о предвзятости при рассмотрении дел. Если будут вынесены обвинительные решения и металлурги обратятся в суд, то у них будет лишний довод говорить о своей невиновности.

Если будет принято решение о нарушении закона, то ФАС дается до одного года на то, чтобы определиться с суммами штрафа. Судя по настроениям, служба так долго ждать не будет, и весной может их озвучить. Максимально совокупный штраф может превысить 60 млрд рублей. Но законных оснований для назначения его в таком размере нет. В любом случае суммы могут исчисляться миллиардами рублей.

Перспективы дела, на мой взгляд, неоднозначные. Институт коллективного доминирования в законе есть, но это законодательный рудимент, который чреват объективным вменением. Даже у юридического лица должна быть вина — хотя бы в форме неосторожности. Компания должна была предпринять все меры, чтобы не нарушить конкурентное законодательство, но этого не сделала, что, вероятно, привело к нарушению запрета.

В чем вина компаний? Каждая из них в отдельности доминантом не является. Если компания доминирует на товарном рынке, то обязана контролировать цены, чтобы они не были монопольно высокими. Если не доминирует, то она этого делать не должна. По сути, каждый из ответчиков виновен в том, что цены у него росли так же, как у конкурента. Если следить за ценами конкурентов, то есть риск нарваться на обвинение в картеле, если нет — могут вменить злоупотребление коллективным доминирующим положением.

Если компании сговорились о повышении цены, то тогда это картель, и нужно искать доказательства сговора. Есть запрет на картель, есть запрет на злоупотребление доминирующим положением — это общепризнанные в мировой практике антимонопольные запреты.

В нашем антимонопольном законодательстве коллективное доминирование и согласованные действия — надуманные институты. Дела металлургов — хороший повод разобраться, а нужны ли они нам? Похоже, что закон необходимо менять.

А что касается металлургов, то государство уже наказало их за высокие цены: через экспортные пошлины и повышение НДПИ оно изъяло сверхдоходы от повышения тарифов. ФАС со своими штрафами явно запоздала. Дела возбудили несвоевременно, лишь в конце апреля, когда цены на металл почти достигли максимума. Действия антимонопольщиков совершенно не способствовали стабилизации ситуации на товарном рынке. Более того, они могли стать одной из причин фиксации максимальных цен на металл.

Также стоит отметить, что существующие антимонопольные процедуры длительные и излишне громоздкие — тут тоже есть что поменять в действующем законе. Необходимо совершенствование антимонопольного процесса для того, чтобы сделать его более эффективным и дать возможность службе более оперативно реагировать на события на товарных рынках.

В нынешних условиях дальнейшее давление на отрасль чревато осложнением при реализации намеченных инвестпрограмм. Запланированный переход к «зеленой» экономике обострил конкурентные войны на мировых рынках. И модернизация производства — это единственная возможность не проиграть в них.

Автор — заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ (в 2013–2021 годах — начальник управления по борьбе с картелями ФАС)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора