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Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м впервые с 6 декабря

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Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 декабря опустились ниже $1000 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE 30 декабря.

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Таким образом, по сравнению с показателями закрытия прошлой сессии январские фьючерсы теряют более 12%. Цены на открытии 30 декабря уже седьмую сессию подряд демонстрировали снижение: стоимость по индексу TTF чуть превысила $1100. В 19:26 мск стоимость упала до $987,9, что на 12,2% ниже расчетной цены накануне.

21 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м. 24 декабря вице-перемер РФ Александр Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Он уточнил, что таков баланс спроса и предложения. Как отмечали эксперты ранее, существенное влияние на рост цен на газ в Европе оказали низкие запасы в ПХГ. По данным «Газпрома», европейцы израсходовали уже более 40% закаченного газа.

29 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода СП-2 к началу эксплуатации. По его словам, вторую нитку газопровода заполнили топливом 29 декабря. В ответ президент поздравил «Газпром» и партнеров компании с завершением работы по созданию крупной дополнительной магистрали поставок газа. При этом Путин заявил, что запуск СП-2 приведет к снижению цен на газ в Европе, в том числе для Украины.

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