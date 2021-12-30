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Каток залили на парковке музея «Тальцы» в Приангарье

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В Иркутской области залили каток на стоянке архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Работы выполнили сотрудники региональной дорожной службы.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на странице дорожной службы в Instagram, небольшой каток расположен на 47-м км Байкальского тракта. Покататься могут все желающие.

Издание отмечает, что к первому этапу заливки льда для катка также приступили на острове Конный в Иркутске. Работы проводит МУП «Иркутскавтодор». На протяжении нескольких недель с территории не выметали снег, чтобы сформировать плотное основание.

По данным компании 2ГИС, по сравнению с декабрем 2019 года минимальная цена часа проката коньков в городах-миллионниках увеличилась в среднем на 12,4%. Самый дорогой прокат — в Санкт-Петербурге, Перми и Москве, самый бюджетный — в Самаре, Казани и Волгограде.

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