Ограждения и детекторы установят в сквере Кирова в Иркутске

В сквере имени Кирова в Иркутске в новогоднюю ночь усилят меры безопасности. По периметру будет установлено ограждение, а на входе — металлодетекторы.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе городской мэрии, через детекторы вход будет осуществляться 31 декабря после 21:00. На площади будет организовано дежурство сотрудников полиции.

С 23:30 до 1:00 доступ будет ограничен на мост через улицу Нижняя набережная. Это необходимо для обеспечения безопасности при запуске фейерверка.

Следить за общественным порядком в центре города в новогоднюю ночь будут 64 полицейских.